В Рязани в квартире жилого дома загорелась стиральная машина

Два пожарных расчета выезжали на тушение пожара в квартире на Московском шоссе в Рязани , вечером во вторник, 27 июня.

Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального Управления МЧС, в пострадавшей квартире загорелась стиральная машина. К счастью, на момент приезда огнеборцев из жильцов никто не пострадал. Прибывшие пять сотрудников противопожарной службы потушили пожар в считанные минуты. В настоящее время специалисты устанавливают причину, по которой произошло загорание бытовой техники, а также размер ущерба.

Тем же вечером случилось ЧП и в райцентре Касимовского района. В 21:41 в дежурную часть сообщили о пожаре на улице Советская, в результате которого сгорела хозпостройка и частично обгорел кирпичный гараж. На место выезжали три пожарных расчета. Жертв и пострадавших нет.

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