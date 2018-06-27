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В Рязани в квартире жилого дома загорелась стиральная машина
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В Рязани в квартире жилого дома загорелась стиральная машина 

Новости Рязани 41 минуту назад
Фото: Новости Рязани
Два пожарных расчета выезжали на тушение пожара в квартире на Московском шоссе в Рязани, вечером во вторник, 27 июня.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального Управления МЧС, в пострадавшей квартире загорелась стиральная машина. К счастью, на момент приезда огнеборцев из жильцов никто не пострадал. Прибывшие пять сотрудников противопожарной службы потушили пожар в считанные минуты. В настоящее время специалисты устанавливают причину, по которой произошло загорание бытовой техники, а также размер ущерба.
Тем же вечером случилось ЧП и в райцентре Касимовского района. В 21:41 в дежурную часть сообщили о пожаре на улице Советская, в результате которого сгорела хозпостройка и частично обгорел кирпичный гараж. На место выезжали три пожарных расчета. Жертв и пострадавших нет.
Фото: pixabay.com
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