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Вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км в высоту на Парамушире. Видео
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Вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км в высоту на Парамушире. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Действующий вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды, снова выбросил столб пепла. Видео произошедшего опубликовал YouTube‐канал «Новости Сахалина».
Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил облако пепла вечером 26 июня. Высота столба достигла 2,5 километра в высоту.
Сотрудники лаборатории вулканологии ИМГиГ ДВО РАН сообщили, что ветер раздул облако пепла на 10 километров к юго-востоку от Эбеко.
В этом же месяце вулкан Эбеко выбрасывал столб пепла на высоту до трех километров над уровнем моря. Пепловое облако начало смещаться на восемь километров восточнее Эбеко 5 июня.
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