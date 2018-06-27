Ещё
В Югре ликвидировали пять лесных пожаров общей площадью 572 гектара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре ликвидировали пять лесных пожаров общей площадью 572 гектара 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июн — РИА Новости. Пять природных пожаров суммарной площадью 572 гектара ликвидированы в Ханты-Мансийском автономном округе, причинами большинства из них стали грозы, сообщается в сводке на сайте регионального управления МЧС.
Отмечается, что крупнейший пожар из ликвидированных был зафиксирован в Сургутском районе, где горело 560 гектаров леса. Он возник 20 июня из-за сухой грозы, менее чем за неделю площадь, охваченная огнем, увеличилась в семь раз. Департамент недропользования и природных ресурсов Югры 21 июня сообщал, что оперативный штаб принял решение не ликвидировать его на ранней стадии из экономических соображений, оставив на наблюдении.
По информации МЧС, в одном из пяти случаев причиной лесного пожара, который был зарегистрирован на территории Кондинского района, стало местное население. Ведомство также уточняет, что в настоящее время действующих природных пожаров в автономном округе нет.
Согласно данным учреждения «Центроспас-Югория», всего с начала пожароопасного периода, объявленного в конце апреля, на территории региона зарегистрировано 26 природных пожаров на общей площади 704 гектара.
Последние новости
Украинский триумф: Россия отброшена на 150 лет У России есть планы интеграции еще одного полуострова В Сети восхитились поступком умирающей учительницы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценены шансы россиян дожить до пенсии416
Сын Дементьева с женой покончили с собой59
Дания намерена задержать «Северный поток -2»116
Порошенко боится любых выборов на Украине27
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль739
Видео
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
00:13
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Криминал В мире
05:07
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
Путешествия Статьи
00:31
Назван виновник крушения Ан-148
Происшествия Катастрофы
03:54
Гены россиян: Улицкая ответила на критику в свой адрес
Общество Статьи
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение