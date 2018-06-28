В Красноярске жители двух районов останутся без холодной воды

На правобережье Красноярска жители двух районов на выходные останутся без холодной воды.

Речь идет о Свердловском и части Кировского районов, в частности в Первомайском и посёлке «Водников». вода из домов горожан исчезнем 29 июня в 23:00. Из-за остановки водозабора на острове Отдыха воды не будет двое суток. Жителям советуют запастись питьевой водой. В «КрасКомае» отмечают, что воду могут дать раньше.

Следующее отключение холодного водоснабжения придётся на 13 июля в Центральном и Железнодорожном районах.