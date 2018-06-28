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В Красноярске жители двух районов останутся без холодной воды
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В Красноярске жители двух районов останутся без холодной воды 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
На правобережье Красноярска жители двух районов на выходные останутся без холодной воды.
Речь идет о Свердловском и части Кировского районов, в частности в Первомайском и посёлке «Водников». вода из домов горожан исчезнем 29 июня в 23:00. Из-за остановки водозабора на острове Отдыха воды не будет двое суток. Жителям советуют запастись питьевой водой. В «КрасКомае» отмечают, что воду могут дать раньше.
Следующее отключение холодного водоснабжения придётся на 13 июля в Центральном и Железнодорожном районах.
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