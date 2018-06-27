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Пожар на Русской: эвакуированы десятки человек и спасена беременная женщина
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Пожар на Русской: эвакуированы десятки человек и спасена беременная женщина 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 27 июня на пожаре в Советском районе Новосибирска из горящей квартиры на улице Русской спасли трёх человек.
«В районе 7 утра услышала звуки и громкоговоритель пожарной машины. Скорее всего, возгорание произошло ранее — около 6 утра. На место приехало несколько пожарных машин. Люди выходили из 3-го подъезда, а квартиры рядом с пожаром эвакуировали. Все потушили достаточно быстро. Спасибо работникам МЧС и пожарных служб», — написала в редакцию читательница.
В пресс-службе МЧС по НСО сообщили, что пожарно-спастельное подразделение Советского района выехало на ликвидацию в 6:38. Они прибыли на место в 6:46, в это время из окна 12-го этажа шёл чёрный дым, в окнах были заметны люди.
«При помощи коленчатого подъёмника три человека были из окон квартиры спасены, из них один ребёнок 2015 года рождения и беременная женщина. Состояние их удовлетворительное, но для профосмотра были отправлены в медучреждение», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, из дома были эвакуированы несколько десятков человек, сообщили в МЧС. Локализация пожара состоялась в 7:03, ликвидация открытого горения — в 7:15, а полная ликвидация — в 7:54.
Причина пожара уточняется, в квартире сгорели вещи на площади 20 кв.м.
«Данный жилой дом обеспечен незадымляемой лестничной клеткой, также в доме установлена автоматическая пожарная сигнализация, система дымоудаления, которая сработала», — уточнили в МЧС.
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