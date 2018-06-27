В Красноярске горел мусор на территории бывшей военной части

Накануне вечером красноярцы в соцсетях опубликовали фотографии с черным дымом в районе микрорайона Взлетка. Интернет-пользователи выдвигали несколько версий: кто-то писал, что горит дом, а некоторые считали, что произошел пожар в новой школе №154.

МЧС по Красноярскому краю сообщили, что дым образовался от горящей кучи мусора, которая находится на территории бывшей военной части в районе ул. Армейская и Малиновского. Огонь перекинулся и на заброшенные строения. На месте работали четыре спецмашины.

По предварительной информации, площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.