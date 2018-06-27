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«Хотите знать, что такое ад»: буйная пассажирка устроила истерику на борту самолета
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«Хотите знать, что такое ад»: буйная пассажирка устроила истерику на борту самолета 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Женщина яростно требовала, чтобы ее сняли с самолета.
Во вторник, 26 июня, самолет американской авиакомпании «Spirit Airlines» совершил аварийную посадку в Рочестере, штат Миннесота, передает ABC News. Вынужденные меры были приняты в связи с тем, что одному из пассажиров, который находился на борту, стало плохо.
Решение экипажа возмутило находившеюся на лайнере женщину. Она устроила истерику, и, нецензурно выражаясь, требовала, чтобы ее немедленно сняли с самолета.
Другие пассажири и члены экипажа принялись успокаивать женищну, однако та начала размахивать кулаками и угрожать, что за нее отомстят ее «братья из морской пехоты».
Мечась из одного конца самолета с другой, она кричала: «Хотите знать, что такое ад? Я была там!»
Находившиеся на борту очевидцы засняли истерику женщины на видео и выложили в Сеть.
В конце концов, пассажирку удалось успокоить, после чего ее вывели из самолета.
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