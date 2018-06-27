«Хотите знать, что такое ад»: буйная пассажирка устроила истерику на борту самолета

Женщина яростно требовала, чтобы ее сняли с самолета.

Во вторник, 26 июня, самолет американской авиакомпании «Spirit Airlines» совершил аварийную посадку в Рочестере, штат Миннесота, передает ABC News. Вынужденные меры были приняты в связи с тем, что одному из пассажиров, который находился на борту, стало плохо.

Решение экипажа возмутило находившеюся на лайнере женщину. Она устроила истерику, и, нецензурно выражаясь, требовала, чтобы ее немедленно сняли с самолета.

Другие пассажири и члены экипажа принялись успокаивать женищну, однако та начала размахивать кулаками и угрожать, что за нее отомстят ее «братья из морской пехоты».

Мечась из одного конца самолета с другой, она кричала: «Хотите знать, что такое ад? Я была там!»

Находившиеся на борту очевидцы засняли истерику женщины на видео и выложили в Сеть.

В конце концов, пассажирку удалось успокоить, после чего ее вывели из самолета.