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В районе Восточного Кавказа произошло землетрясение магнитудой 3,7
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В районе Восточного Кавказа произошло землетрясение магнитудой 3,7 

ТАСС 32 минуты назад
ГРОЗНЫЙ, 27 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в районе Восточного Кавказа, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло 2018-06-26 19:52:33 в районе Восточный Кавказ", — говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 10 км неподалеку от границы Чечни и Дагестана и чеченского населенного пункта Ножай-Юрт.
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