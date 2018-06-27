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В районе Восточного Кавказа произошло землетрясение магнитудой 3,7
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В районе Восточного Кавказа произошло землетрясение магнитудой 3,7
ТАСС
32 минуты назад
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ГРОЗНЫЙ, 27 июня. /
ТАСС
/. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в районе Восточного Кавказа, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло 2018-06-26 19:52:33 в районе Восточный Кавказ", — говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 10 км неподалеку от границы
Чечни
и
Дагестана
и чеченского населенного пункта Ножай-Юрт.
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