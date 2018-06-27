В США при взрыве возле больницы пострадали четыре человека 

В американском городе Гейтсвилл в результате взрыва возле больницы пострадали четыре человека. Об сообщает KWTX.
По данным телеканала, взрыв произошел в строящемся здании около медицинского комплекса.
Как отмечается, пациенты и персонал больницы были эвакуированы после инцидента.
В настоящее время к месту взрыва прибыли пожарные. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Германии из-за взрыва в жилом доме пострадали 25 человек.
Как отмечалось, в немецком городе Вупперталь произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.