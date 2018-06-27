Самолет United Airlines экстренно сел в Детройте из-за запаха дыма

Лайнер американской компании United Airlines совершил вынужденную посадку в Детройте. Причиной стала нештатная ситуация на борту.

Во время полета из Чикаго в Гринвилл пассажиры почувствовали запах дыма. Пилоты приняли решение прервать рейс. Воздушное судно благополучно приземлилось в ближайшем аэропорту. Никто не пострадал, сообщает ТАСС

Уже на земле лайнер осмотрели пожарные, но следов возгорания не обнаружили. Теперь технические службы аэропорта проверят все системы самолета. По предварительным данным, запах дыма появился из-за незначительной неполадки.