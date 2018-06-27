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Взрыв прозвучал в госпитале техасского города Гейтсвил
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Взрыв прозвучал в госпитале техасского города Гейтсвил 

Мир24 1 час назад
В американском городе Гейтсвилл в госпитале произошел взрыв. На место ЧП прибыли пожарные расчеты, работают спасатели. Идет срочная эвакуация пациентов и персонала. Об этом передает El Mundo Al Segundo.
Местные СМИ сообщают, что взрыв мог произойти в той части больницы, где расположена котельная. В настоящий момент там проводились строительные работы.
Отмечается, что в строении, где случился инцидент, не было пациентов. Не исключается обрушение здания.
Информации о погибших и пострадавших не поступала. Полиция выясняет обстоятельства взрыва.
Накануне взрыв и пожар произошли на стройке в южнокорейском Седжоне. В результате ЧП травмы получили 32 человека, четверо находятся в критическом состоянии.
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