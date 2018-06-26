Ещё
В одной из больниц Техаса прогремел мощный взрыв
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В одной из больниц Техаса прогремел мощный взрыв
Вести.Ru
1 час назад
Комментарии
Он произошел в котельной одного из строящихся корпусов.
Пациентов в этом корпусе нет, передает телеканал «Россия 24». Возможно, от взрыва могли пострадать рабочие.
Людей эвакуируют, на месте работают спасатели и пожарные.
Читать ещё •••
Вести.Ru: последние новости
На теплоходе в Барнауле из-за шторма пострадали 15 человек
Взрыв газового баллона в Заинске произошел во время ремонтных работ
Жертвами мощного землетрясения в Японии стали три человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
577
Россия поставила условие Европе по денежным отчислениям
143
Сын Дементьева с женой покончили с собой
58
«Месть» россиянкам, странная смерть на курорте и другие события дня
23
Российская художница рассказала о пытках в ДНР
383
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты
В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие
Армия
00:13
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Криминал
В мире
05:07
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
Путешествия
Статьи
00:31
Назван виновник крушения Ан-148
Происшествия
Катастрофы
03:54
Гены россиян: Улицкая ответила на критику в свой адрес
Общество
Статьи
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире
Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия
Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение