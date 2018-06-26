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В одной из больниц Техаса прогремел мощный взрыв
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В одной из больниц Техаса прогремел мощный взрыв 

Вести.Ru 1 час назад
Он произошел в котельной одного из строящихся корпусов.
Пациентов в этом корпусе нет, передает телеканал «Россия 24». Возможно, от взрыва могли пострадать рабочие.
Людей эвакуируют, на месте работают спасатели и пожарные.
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