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Калифорния во власти страшных лесных пожаров
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Калифорния во власти страшных лесных пожаров 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Объявлена экстренная эвакуация жителей — покинуть опасную зону уже вынуждены были три тысячи человек. И это, похоже, только начало.
Ситуацию усугубляют жаркая сухая погода и сильный ветер, который быстро разносит пламя.
Местные власти опасаются повторения декабрьской ситуации — тогда в Калифорнии из-за пожаров эвакуировали 200 тысяч человек, в их числе были и голливудские знаменитости, некоторые из них вообще лишились своих элитных домов. Дороги были штата охвачены огнем. Местные жители тогда отмечали: если ад существует, это именно он.
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