Калифорния во власти страшных лесных пожаров

Объявлена экстренная эвакуация жителей — покинуть опасную зону уже вынуждены были три тысячи человек. И это, похоже, только начало.

Ситуацию усугубляют жаркая сухая погода и сильный ветер, который быстро разносит пламя.

Местные власти опасаются повторения декабрьской ситуации — тогда в Калифорнии из-за пожаров эвакуировали 200 тысяч человек, в их числе были и голливудские знаменитости, некоторые из них вообще лишились своих элитных домов. Дороги были штата охвачены огнем. Местные жители тогда отмечали: если ад существует, это именно он.