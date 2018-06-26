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Следователи подтвердили версию ошибки пилота при крушении Ан-148
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Следователи подтвердили версию ошибки пилота при крушении Ан-148 

Авторадио 37 минут назад
Следственный комитет и Межгосударственный авиационный комитет подтвердили версию крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. К трагедии привели неверные действия экипажа самолета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу СКР. Следователи установили, что в результате допущенной ошибки командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и попытался разогнать судно путем перевода его в пикирование, однако это привело к превышению угла наклона самолета и потере контроля над транспортным средством. В ходе расследования сотрудники ведомства восстановили посекундную историю полета. Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился через несколько минут после вылета из Москвы в Орск 11 февраля. В результате погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа, потерпевшими признаны 108 человек. Перевозчик прекратил выполнять рейсы с 30 мая.
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