Пожарные ликвидировали возгорание площадью около 30 кв. м в магазине на северо-западе Москвы

Пожар произошел в магазине, расположенном в столичном районе Северное Тушино, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«В магазине, расположенном по адресу: ул. Фомичевой, д. 31, корп. 1, произошло возгорание мебели и оборудования на площади около 30 кв. м. Персонал и посетители были эвакуированы», — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь, в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице подтвердили Агентству «Москва» факт возгорания по указанному адресу.

«На втором этаже двухэтажного административного здания произошел пожар на площади 30 кв. м. В 20:40 возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Находившиеся в здании люди самостоятельно спустились на улицу до приезда спасателей», — отметил дежурный офицер.