В СКР назвали окончательную версию крушения Ан-148

Воздушное судно Ан-148, которое принадлежало авиационной компании «Саратовские авиалинии», потерпело крушение из-за неверных действий летчиков, сообщает «НьюИнформ».

По информации Следственного Комитета Российской Федерации и Межгосударственного авиационного комитета была установлена точная версия крушения пассажирского самолета Ан-148, который выполнял рейс по маршруту " Москва Орск ".

На официальном сайте Следственного Комитета РФ сообщается, что полная расшифровка «черных ящиков» внесла ясность и раскрыла причины чрезвычайного происшествия. Так, пилотами не был включен обогрев датчиков определения скорости. Именно из-за этого датчики обледенели при наборе высоты.

Данная ошибка привела к тому, что капитан воздушного судна получил неверные сведения, по которым сделал вывод о падении скорости самолета, и предпринял меры по его разгону, что и привело к пикированию

"При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа", — отмечается на сайте СКР.

11 февраля 2018 года произошло крушение пассажирского самолета, который следовал по маршруту «Москва — Орск». Самолет упал через несколько минут после взлета. В результате чрезвычайного происшествия погиб 71 человек.