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Почти 150 жильцов заявили о повреждении квартир после пожара в центре Ростова
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Почти 150 жильцов заявили о повреждении квартир после пожара в центре Ростова 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Около 150 человек написали заявления о том, что их квартиры были повреждены при пожаре в жилом доме в центре Ростова-на-Дону. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации города.
Пожар в бывшем общежитии на площади 800 кв. м произошел 19 июня, никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 70 человек, их разместили в помещении школы.
"Всего от жителей дома поступило 147 заявлений о том, что их жилье пострадало от пожара или в следствие его тушения. В 64 случаях речь идет о заливах квартир в процессе тушения пожара", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пять семей — 17 человек — получили временное жилье в маневренном муниципальном фонде, остальные семьи вернулись в собственные квартиры или проживают у родственников.
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