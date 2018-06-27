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В Воронежской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
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В Воронежской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары 

Вести Воронеж 31 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Ожидается очень высокая температура — до +35. Российский гидрометцентр объявил в Воронежской области оранжевый уровень опасности в среду, 27 июня. Предупреждение актуально с 12:00 в течение следующих 10 часов, сообщается на сайте гидрометцентра. Оранжевый уровень, означающий вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, присвоили из-за высокой пожароопасности и очень высокой температуры — до +35 градусов. Из-за сильной жары спасатели на два дня объявили в регионе штормовое предупреждение. В условиях жаркой погоды жителям региона необходимо защищать себя от солнца и теплового удара, а также помнить, что при высоких температурах повышаются риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров.
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