В Воронежской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары 

Ожидается очень высокая температура — до +35. Российский гидрометцентр объявил в Воронежской области оранжевый уровень опасности в среду, 27 июня. Предупреждение актуально с 12:00 в течение следующих 10 часов, сообщается на сайте гидрометцентра. Оранжевый уровень, означающий вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, присвоили из-за высокой пожароопасности и очень высокой температуры — до +35 градусов. Из-за сильной жары спасатели на два дня объявили в регионе штормовое предупреждение. В условиях жаркой погоды жителям региона необходимо защищать себя от солнца и теплового удара, а также помнить, что при высоких температурах повышаются риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров.