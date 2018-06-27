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Рекордное число болельщиков ожидается в Калининграде во время матча ЧМ Англия — Бельгия
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Рекордное число болельщиков ожидается в Калининграде во время матча ЧМ Англия — Бельгия 

ТАСС 27 минут назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают, что во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии, который пройдет 28 июня, областной центр посетит рекордное число болельщиков. Об этом ТАСС сообщил министр туризма региона Андрей Ермак.
"В этом матче будет самая серьезная нагрузка. Мы смотрим по количеству чартеров, которые приземляются в Гданьске, откуда потом болельщики едут на матч (некоторые болельщики используют аэропорт польского Гданьска вместо Храброво из-за более дешевых авиабилетов, из Гданьска в Калининград можно добраться на автобусе за 500 рублей — прим. ТАСС), и в Храброво, и понимаем, что, скорее всего, рекорд по туристам будет побит", — сказал Ермак.
В Калининграде состоялись три матча группового этапа: встречу Хорватия — Нигерия (2:0) 16 июня посетили 31 136 зрителей, Сербия — Швейцария (1:2) 22 июня — 33 167 зрителей, Испания — Марокко (2:2) 25 июня — 33 973 болельщика. Вместимость стадиона «Калининград» составляет 33 973 болельщика.
Он также отметил, что номерной фонд гостиниц в Калининграде загружен почти на 100%. «Если и есть один-два номера в отеле, то это, может, кто-то не успел что-то оформить, поменялись планы, не смог поехать. Мы мониторим ситуацию — номера есть на востоке области, там предлагают трансфер от отеля сразу на стадион», — отметил собеседник агентства.
Как рассказали ТАСС в администрации калининградского аэропорта Храброво, в среду и четверг ожидают прибытия семи чартерных рейсов с болельщиками, в том числе пяти из Бельгии и двух из Англии. Чартерами прибудет около 1,3 тыс. любителей футбола. Как отметили в Храброво, еще часть болельщиков прилетит в Калининград регулярными рейсами из других стран, а также из городов РФ, в которых играли бельгийские и английские команды.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Заключительной игрой в городе станет матч Англия — Бельгия, который пройдет 28 июня.
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