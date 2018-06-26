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Аэропорт Внуково обслужил девятимиллионного пассажира с начала года
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Аэропорт Внуково обслужил девятимиллионного пассажира с начала года 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Аэропорт Внуково обслужил девятимиллионного пассажира с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«25 июня в международном аэропорту Внуково был обслужен девятимиллионный пассажир. В 2017 г. показатель в 9 млн пассажиров был достигнут 17 июля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за неполных шесть месяцев 2018 г. аэропорт Внуково обслужил больше пассажиров, чем за весь 2011 г. (8 млн 197 тыс. пассажиров), а также приблизился к показателю итогов 2012 г. (9 млн 699 тыс. пассажиров).
«Высокие показатели пассажиропотока обеспечиваются динамичным развитием ведущих авиакомпаний аэропорта: UТair, «Победа» и «Россия», а также благодаря привлечению новых партнеров и успешному сотрудничеству аэропорта с другими российскими и иностранными перевозчиками», — подчеркнули в пресс-службе.
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