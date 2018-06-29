«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе 30 июня из-за дождя, грозы и ветра 

Агентство «Москва»: последние новости

Российские туроператоры сообщили о возобновлении работы аэропорта на Бали

Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего в аварии с грузовиком на МКАД в районе Ромашковского леса

МЧС: Около 10 млн москвичей хотя бы раз получали SMS-уведомления о ЧС за полгода