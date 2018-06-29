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«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе 30 июня из-за дождя, грозы и ветра
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе 30 июня из-за дождя, грозы и ветра 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в субботу в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Пройдет дождь, местами сильный, прогнозируется гроза и град. В столице температура воздуха составит днем 26-28 градусов, по области до 32 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 м/c, при грозе порывы 15-20 м/c. Ночью температура воздуха в Москве составит 19-21 градус, по области 16-21 градус.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столичному региону предупредили о грозе, граде и сильном ветре до 20 м/с в субботу.
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