«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе 30 июня из-за дождя, грозы и ветра 

Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в субботу в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Пройдет дождь, местами сильный, прогнозируется гроза и град. В столице температура воздуха составит днем 26-28 градусов, по области до 32 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 м/c, при грозе порывы 15-20 м/c. Ночью температура воздуха в Москве составит 19-21 градус, по области 16-21 градус.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столичному региону предупредили о грозе, граде и сильном ветре до 20 м/с в субботу.