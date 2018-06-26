Ещё
Проливные дожди нарушили нормальный ритм жизни 820 тыс. человек в китайской пров. Гуйчжоу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проливные дожди нарушили нормальный ритм жизни 820 тыс. человек в китайской пров. Гуйчжоу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуйян, 26 июня /Синьхуа/ — Идущие с мая проливные дожди привели к гибели шести человек и нарушили нормальный ритм жизни 820 тыс. человек в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Об этом сообщило во вторник местное ведомство гражданской администрации.
Согласно официальным данным, за последние два месяца от ливней и наводнений пострадали 67 уездов, городов и округов. Два человека числятся пропавшими без вести.
От непогоды пострадали около 32 тыс. гектаров посевов, около 2400 построек были повреждены или обрушились.
Прямой экономический ущерб оценивается в 748 млн юаней /114 млн долларов США/.
Провинциальные ведомства финансов и гражданской администрации во вторник выделили 9,6 млн юаней на ликвидацию последствий стихийных бедствий в 29 уездах, наиболее серьезно пострадавших от наводнений. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Во Вьетнаме 15 человек погибли в результате наводнений и оползней Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Вануату в южной части Тихого океана По меньшей мере 86 человек погибли при нападениях в центральной части Нигерии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Дементьева с женой покончили с собой30
Ведущий выругался матом на Первом канале165
В Москве ограбили вдову Михаила Круга25
У американцев появился новый «ночной кошмар»102
Борисова осталась без квартиры в Москве19
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
03:00
У американцев появился новый «ночной кошмар»
Оружие Азия
00:17
Ведущий выругался матом на Первом канале
Шоу-бизнес Общество
01:12
Борисова осталась без квартиры в Москве
Шоу-бизнес
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:08
В Москве ограбили вдову Михаила Круга
Происшествия Другое
10:50
Россия оказалась бессильна перед новой болезнью
Общество
02:47
Кремль опубликовал важные поручения Путина
Политика
03:04
Какая она, настоящая Россия?
Общество Статьи
00:40
Сын Дементьева с женой покончили с собой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение