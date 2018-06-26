Проливные дожди нарушили нормальный ритм жизни 820 тыс. человек в китайской пров. Гуйчжоу

Гуйян, 26 июня / Синьхуа / — Идущие с мая проливные дожди привели к гибели шести человек и нарушили нормальный ритм жизни 820 тыс. человек в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай /. Об этом сообщило во вторник местное ведомство гражданской администрации.

Согласно официальным данным, за последние два месяца от ливней и наводнений пострадали 67 уездов, городов и округов. Два человека числятся пропавшими без вести.

От непогоды пострадали около 32 тыс. гектаров посевов, около 2400 построек были повреждены или обрушились.

Прямой экономический ущерб оценивается в 748 млн юаней /114 млн долларов США/.

Провинциальные ведомства финансов и гражданской администрации во вторник выделили 9,6 млн юаней на ликвидацию последствий стихийных бедствий в 29 уездах, наиболее серьезно пострадавших от наводнений. -0-