В Краснокамском районе сгорел частный дом 

25 июня в Краснокамском районе произошёл пожар.
«В 14.57 (по местному времени) поступило сообщение о загорании дачного дома в деревне Малое Шилово по улице Дачная. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В 15.16 огонь был локализован, а в 15.20 полностью ликвидирован.
Как сообщает местная пожарная часть, в результате пожара сгорел дом и надворные постройки, пожарные работали по второму номеру вызова.
Житель дома самостоятельно выбрался на улицу. На пожаре никто не пострадал.
Всего, с начала 2018 года, на территории Краснокамского района произошло 42 пожара на которых два человека погибли и трое получили травмы (данные на 26 июня 2018 года).