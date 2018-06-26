В Краснокамском районе сгорел частный дом

25 июня в Краснокамском районе произошёл пожар.

«В 14.57 (по местному времени) поступило сообщение о загорании дачного дома в деревне Малое Шилово по улице Дачная. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В 15.16 огонь был локализован, а в 15.20 полностью ликвидирован.

Как сообщает местная пожарная часть, в результате пожара сгорел дом и надворные постройки, пожарные работали по второму номеру вызова.

Житель дома самостоятельно выбрался на улицу. На пожаре никто не пострадал.

Всего, с начала 2018 года, на территории Краснокамского района произошло 42 пожара на которых два человека погибли и трое получили травмы (данные на 26 июня 2018 года).