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Прокуратура выясняет причины более чем семичасовой задержки рейса в Симферополе
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Прокуратура выясняет причины более чем семичасовой задержки рейса в Симферополе 

ТАСС 34 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура выясняет причины более чем семичасовой задержки рейса в аэропорту Симферополя, летевшего в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"В 13:30 мск самолет вылетел. Ситуация с правами пассажиров находилась на контроле. Выясняются причины задержки. Южной транспортной прокуратурой организована проверка", — сказал собеседник.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта, задержка превысила 7 часов. «Рейс задержался по техническим причинам, он уже улетел», — сказал представитель аэропорта, уточнив что самолет следовал в Москву.
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