В шахте на Южном Урале погиб рабочий

В забое шахты «Восточная» ночью 26 июня погиб 33-летний рабочий. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, на мужчину во время работы упал камень, оторвавшийся от стены. Других обрушений в забое не произошло.