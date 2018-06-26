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В шахте на Южном Урале погиб рабочий
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В шахте на Южном Урале погиб рабочий 

Уралинформбюро 42 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В забое шахты «Восточная» ночью 26 июня погиб 33-летний рабочий. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, на мужчину во время работы упал камень, оторвавшийся от стены. Других обрушений в забое не произошло.
По факту несчастного случая проводится проверка. На шахте в Пластовском районе работает специальная комиссия. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушений техники безопасности, сообщила "Уралинформбюро" помощник президента ООО «УК ЮГК» по связям с общественностью Наталья Денисова.
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