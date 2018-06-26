Россиянин ночью проплыл километр по сибирской реке и спас тонувшую девочку

«Я проплыл около километра и в районе белого буя нагнал девочку. Сил преодолеть течение у меня было достаточно, я ее держал крепко, успокаивал, так и плыли в сторону берега», — рассказал он спасателям. За это время на берегу собрались люди. Один из них помог вытащить пострадавшую из воды.

Инцидент произошел еще в понедельник, 25 июня. 23-летний житель города Усть-Кута Богдан Огородников возвращался домой около полуночи вместе с другом, когда услышал крик со стороны реки и бросился в воду. Его товарищ оставался на берегу и просил подхваченную сильным течением девочку продолжать кричать, чтобы Богдан смог найти ее в воде в условиях полной темноты.

Огородников работает судоводителем на теплоходе «Мамакан». Спасенную они вместе с другом передал на руки подоспевшим полицейским. Ее состояние не уточняется.