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Жители деревни Фетенино Бежаницкого района остались без воды
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Жители деревни Фетенино Бежаницкого района остались без воды 

Псковская губерния 1 час назад
В деревне Фетенино Бежаницкого района Псковской области третью неделю нет воды в колонках, пожаловалась врио губернатора Екатерина Михайлова.13 июня муниципальное предприятие «Водоканал» раскопал место аварии и пообещал жителям деревни, что к субботе последствия устранят, рассказывает Екатерина на сайте Михаила Ведерникова. Женщина сообщила об аварии в диспетчерскую службу администрации Бежаницкого района, ей обещали, что передадут эту информацию главе поселения «Бежаницкое» и перезвонить, но так и не перезвонили. «На 25.06.2018г. воды в деревне нет. Почему люди из деревни, которые исправно платят за воду, должны ходить за водой на башню, которая находится в несколько сотен метров от домов, а для некоторых и в километре от дома? Прошу разобраться в данной ситуации», — написала Екатерина.
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