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Совет Федерации одобрил закон об акционировании «Почты России»
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Совет Федерации одобрил закон об акционировании «Почты России»
Говорит Москва
58 минут назад
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Фото:
Парламентская газета
Как отмечает
РИА Новости
, закон направлен на совершенствование системы оказания услуг
почтовой связи
. Расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше 1,5 км, а в сельских поселениях — 6 км.
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