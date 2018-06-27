Совет Федерации одобрил закон об акционировании «Почты России»

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В Росавиации подтвердили задымление в самолёте с перуанскими болельщиками

Более 500 человек эвакуировали из торгового центра в Самаре

После взрыва газа в жилом доме в Татарстане за медпомощью обратились 9 человек