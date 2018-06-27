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Совет Федерации одобрил закон об акционировании «Почты России»
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Совет Федерации одобрил закон об акционировании «Почты России» 

Говорит Москва 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Как отмечает РИА Новости, закон направлен на совершенствование системы оказания услуг почтовой связи. Расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше 1,5 км, а в сельских поселениях — 6 км.
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