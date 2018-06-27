Ещё
Пожар на китайской лесопилке в Лесосибирске тушили двенадцать часов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар на китайской лесопилке в Лесосибирске тушили двенадцать часов 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: Байкал24.ru
Вчера, 26 июня, в Лесосибирске произошел крупный пожар. На отвале лесопильного предприятия «Хуанхэ групп» загорелись опилки.
Сообщение о пожаре было передано в 12.44, а справиться с огнем удалось более чем через 12 часов — к 1.10 27 июня. Площадь возгорания составила более 3 тыс. квадратных метров. Люди при пожаре не пострадали, жилые дома тоже.
Напомним, в прошлом году лесопильные предприятия, на которых не соблюдались требования по утилизации отходов производства, стали причиной крупного пожара в Канске. Сгорели десятки домов, два человека погибли.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Кузбассе произошло землетрясение Шторм в Алтайском крае наделал немало шума В Самаре из торгового центра эвакуировали полтысячи человек
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными45
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж102
Сын Дементьева с женой покончили с собой60
Оценены шансы россиян дожить до пенсии750
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль748
Видео
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Статьи
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
00:13
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Криминал В мире
05:07
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
Путешествия Статьи
00:31
Назван виновник крушения Ан-148
Происшествия Катастрофы
03:54
Гены россиян: Улицкая ответила на критику в свой адрес
Общество Статьи
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение