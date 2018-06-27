Пожар на китайской лесопилке в Лесосибирске тушили двенадцать часов

Вчера, 26 июня, в Лесосибирске произошел крупный пожар. На отвале лесопильного предприятия «Хуанхэ групп» загорелись опилки.

Сообщение о пожаре было передано в 12.44, а справиться с огнем удалось более чем через 12 часов — к 1.10 27 июня. Площадь возгорания составила более 3 тыс. квадратных метров. Люди при пожаре не пострадали, жилые дома тоже.