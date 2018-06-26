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В Вязниках сгорел дом, в Киржаче — сарай
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В Вязниках сгорел дом, в Киржаче — сарай 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Во Владимирской области за ночь случилось сразу несколько крупных пожаров. В час ночи в Киржаче загорелся сарай на улице Островского. Об этом сообщили местные жители. Первая пожарная бригада была на месте происшествие спустя пять минут. Открытое горение ликвидировали через 20 минут. А полностью потушить пожар удалось лишь через полтора часа. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила 80 квадратных метров. Пострадавших в ночном пожаре нет.
Ещё один крупный пожар случился в Вязниках в половине шестого утра. Там на улице Горького загорелся большой деревянный дом. Через несколько минут после сообщения о пожаре на месте были спасатели. Они приступили к эвакуации соседних домов и тушению огня. Пожар полностью ликвидировать удалось спустя час. Огонь уничтожил часть трёхэтажного дома. Общая площадь пожара составила 96 квадратных метров. Причины происшествия выясняют эксперты.
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