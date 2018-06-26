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При пожаре на стройке в Южной Корее погибли трое рабочих
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При пожаре на стройке в Южной Корее погибли трое рабочих 

Российская Газета 55 минут назад
Власти Южной Кореи предоставили уточненную информацию по количеству пострадавших в результате пожара, который вспыхнул на стройке в городе Сечжон. Согласно последним данным, трое человек погибли, 40 получили ранения, при этом состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.
Как сообщили представители противопожарного ведомства, инцидент произошел сегодня днем в микрорайоне Сэром административного города Сечжон, который находится примерно в 100 км к югу от Сеула. В 13 часов 10 минут в одной из зон строящегося крупного жилого комплекса начался пожар. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал громкий хлопок в районе подземной парковки, после чего появился огонь и повалил густой черный дым.
На тушение пожара были мобилизованы силы подразделений противопожарного ведомства как самого Сечжона, так и соседних городов — Тэчжона, Кончжу и Чхончжу, всего около 200 сотрудников, 50 спецавтомобилей и два вертолета. Через несколько часов удалось подавить основной очаг возгорания, но работа по ликвидации последствий идет до сих пор.
Так как жилой центр еще не был сдан в эксплуатацию, то пострадали рабочие, которые были заняты на стройке. Три человека задохнулись и еще сорок получили сильные отравления угарным газом. Состояние троих из них оценивается как тяжелое. Среди раненых есть и трое пожарных, которые вели борьбу с огнем.
Все погибшие оказались рабочими, которые трудились на подземном этаже комплекса. Они не успели выбраться на открытый воздух и погибли. Власти ведут расследование причин трагедии. По предварительной версии, пожар начался на подземном этаже, после чего пошел дальше.
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