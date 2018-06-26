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Электроснабжение восстановили в большей части микрорайона Затон
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Электроснабжение восстановили в большей части микрорайона Затон 

АиФ — Алтай 57 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Несколько суток в микрорайоне Затон ликвидируют последствия разрушительного урагана. По последним данным, шквалистый ветер повредил 150 надворных построек, более 200 заборов, оборвал более 10 км линий электропередач, повалил более 30 опор и 167 деревьев.
Рабочие расчистили проезжую часть от веток и мусора. В поселке восстановлено водоснабжение, в большей части поселка появился свет. Энергетики заменили десятки разрушенных опор электропередач.
Отметим, что после совещания администрацией города в поселок направлены дополнительные силы для ликвидации последствий урагана.
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