Электроснабжение восстановили в большей части микрорайона Затон

Несколько суток в микрорайоне Затон ликвидируют последствия разрушительного урагана. По последним данным, шквалистый ветер повредил 150 надворных построек, более 200 заборов, оборвал более 10 км линий электропередач, повалил более 30 опор и 167 деревьев.

Рабочие расчистили проезжую часть от веток и мусора. В поселке восстановлено водоснабжение, в большей части поселка появился свет. Энергетики заменили десятки разрушенных опор электропередач.

Отметим, что после совещания администрацией города в поселок направлены дополнительные силы для ликвидации последствий урагана.