В Южной Корее 32 человека пострадали при взрыве на стройке, сообщили СМИ

ТОКИО, 26 июн — РИА Новости . Тридцать два человека пострадали в Южной Корее в результате взрыва и пожара на стройке в городе Седжон, четверо из них получили тяжелые травмы, сообщают местные СМИ.

По свидетельствам очевидцев, в районе Сэром-дон раздался взрыв и поднялся столб черного дыма, как при извержении вулкана.

Агентство Рёнхап передает, что в пожарную часть поступил сигнал о взрыве и задымлении на строящейся подземной стоянке. Обстоятельства случившегося выясняются.

RT PDChina "#BREAKING: Dozens hospitalized after major fire breaks out at a construction site in Sejong City, South Korea, Yonhap News Agency reports pic.twitter.com/rQMEEHfrXw"

