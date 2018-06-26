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В Южной Корее 32 человека пострадали при взрыве на стройке, сообщили СМИ
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В Южной Корее 32 человека пострадали при взрыве на стройке, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. Тридцать два человека пострадали в Южной Корее в результате взрыва и пожара на стройке в городе Седжон, четверо из них получили тяжелые травмы, сообщают местные СМИ.
По свидетельствам очевидцев, в районе Сэром-дон раздался взрыв и поднялся столб черного дыма, как при извержении вулкана.
Агентство Рёнхап передает, что в пожарную часть поступил сигнал о взрыве и задымлении на строящейся подземной стоянке. Обстоятельства случившегося выясняются.
RT PDChina "#BREAKING: Dozens hospitalized after major fire breaks out at a construction site in Sejong City, South Korea, Yonhap News Agency reports pic.twitter.com/rQMEEHfrXw"
— laila (@lailp) 26 июня 2018 г.
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