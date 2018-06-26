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Сильный торфяной пожар пытаются потушить в Клепиковском районе
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Сильный торфяной пожар пытаются потушить в Клепиковском районе
АиФ Рязань
38 минут назад
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Утром 26 июня в
МЧС
поступило информация о торфяном пожаре в районе озера Ленево в Клепиковском районе, сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время в тушении пожара задействовано 30 человек.
По состоянию на 12:30 пожар локализован.
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