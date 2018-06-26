Сибиряк проплыл километр в полной темноте ради спасения девушки

Житель Иркутской области Богдан Огородников проплыл километр по реке Лене в условиях полной темноты, чтобы спасти тонущую девушку-подростка.

Инцидент, о котором сообщается во вторник, произошел накануне, 25 июня, говорится на сайте МЧС по Иркутской области.

23-летний Огородников и его друг Сергей Качин в полночь возвращались домой, когда услышали крик о помощи со стороны реки.

Огородников бросился в воду. Он рассказал, что проплыл «около километра и в районе белого буя нагнал девочку», «держал крепко, успокаивал, так и плыли в сторону берега».

Качин оставался на берегу и просил подхваченную течением девушку продолжать кричать, чтобы у спасителя был ориентир в темноте.

Собравшиеся на берегу люди помогли вытащить пострадавшую из воды. Ее передали подоспевшим на место ЧП полицейским.

Отмечается, что Богдан Огородников работает судоводителем на теплоходе «Мамакан».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейский спас тонущего ребенка.