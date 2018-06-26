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Сибиряк проплыл километр в полной темноте ради спасения девушки
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Сибиряк проплыл километр в полной темноте ради спасения девушки 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Житель Иркутской области Богдан Огородников проплыл километр по реке Лене в условиях полной темноты, чтобы спасти тонущую девушку-подростка.
Инцидент, о котором сообщается во вторник, произошел накануне, 25 июня, говорится на сайте МЧС по Иркутской области.
23-летний Огородников и его друг Сергей Качин в полночь возвращались домой, когда услышали крик о помощи со стороны реки.
Огородников бросился в воду. Он рассказал, что проплыл «около километра и в районе белого буя нагнал девочку», «держал крепко, успокаивал, так и плыли в сторону берега».
Качин оставался на берегу и просил подхваченную течением девушку продолжать кричать, чтобы у спасителя был ориентир в темноте.
Собравшиеся на берегу люди помогли вытащить пострадавшую из воды. Ее передали подоспевшим на место ЧП полицейским.
Отмечается, что Богдан Огородников работает судоводителем на теплоходе «Мамакан».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейский спас тонущего ребенка.
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