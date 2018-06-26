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Иркутянин проплыл километр в холодной реке в темноте ради спасения девочки
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Иркутянин проплыл километр в холодной реке в темноте ради спасения девочки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Житель Иркутской области Богдан Огородников спас тонущую 14-летнюю девочку.
Житель Иркутской области спас тонущую в реке Лера 14-ую девочку, об этом сообщается на сайте МЧС РФ по региону.
Инцидент произошел в понедельник, 25 июня. Как сообщают спасатели, житель города Усть-Кута Богдан Огородников возвращался домой около полуночи с другом и услышал крик со стороны реки. В темноте Богдан кинулся в воду, а его друг остался на берегу, чтобы просить подростка продолжать кричать.
«Я проплыл около километра и в районе белого буя нагнал девочку. Сил преодолеть течение у меня было достаточно, я ее держал крепко, успокаивал, так и плыли в сторону берега», — рассказал молодой человек.
Девочке и ее спасителю помогли люди, который собрались на берегу.
Отмечается, что Богдан работает на теплоходе судоводителем, поэтому владеет навыками оказания первой помощи. Как отмечает МЧС, решается вопрос о предоставлении Огородникова к награде за спасение девочки.
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