Иркутянин проплыл километр в холодной реке в темноте ради спасения девочки

Житель Иркутской области Богдан Огородников спас тонущую 14-летнюю девочку.

Житель Иркутской области спас тонущую в реке Лера 14-ую девочку, об этом сообщается на сайте МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел в понедельник, 25 июня. Как сообщают спасатели, житель города Усть-Кута Богдан Огородников возвращался домой около полуночи с другом и услышал крик со стороны реки. В темноте Богдан кинулся в воду, а его друг остался на берегу, чтобы просить подростка продолжать кричать.

«Я проплыл около километра и в районе белого буя нагнал девочку. Сил преодолеть течение у меня было достаточно, я ее держал крепко, успокаивал, так и плыли в сторону берега», — рассказал молодой человек.

Девочке и ее спасителю помогли люди, который собрались на берегу.