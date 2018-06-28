МЧС предупредило о жаре +40 в Волгоградской области

Сегодня, а также в пятницу и выходные в регионе ожидается высокая температура воздуха. Спасатели рекомендуют местным жителям носить головные уборы, соблюдать питьевой режим и воздержаться от алкоголя.