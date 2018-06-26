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Срочно: Учебный самолет ВВС Пакистана разбился на северо-западе страны
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Срочно: Учебный самолет ВВС Пакистана разбился на северо-западе страны
ИА Синьхуа
2 часа назад
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Исламабад
, 26 июня /
Синьхуа
/ — Учебный самолет ВВС
Пакистана
разбился во вторник в
городе Пешавар
на северо-западе страны. Об этом сообщили местные СМИ.
Пока не поступало информации о погибших. —0—
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