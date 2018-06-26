Ещё
Срочно: Учебный самолет ВВС Пакистана разбился на северо-западе страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: Учебный самолет ВВС Пакистана разбился на северо-западе страны 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Исламабад, 26 июня /Синьхуа/ — Учебный самолет ВВС Пакистана разбился во вторник в городе Пешавар на северо-западе страны. Об этом сообщили местные СМИ.
Пока не поступало информации о погибших. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Во Вьетнаме в результате проливных дождей погибли семь человек По меньшей мере 86 человек погибли при нападениях в центральной части Нигерии В результате авиаобстрела Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией погибли девять человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва готовит ноту Киеву108
Поклонская сообщила о провокации97
Россиянка покончила с собой у Вечного огня81
Скончался Андрей Дементьев38
России придется крупно занять106
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
02:47
Кремль опубликовал важные поручения Путина
Политика
02:30
Поклонская сообщила о провокации
Общество
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
04:50
Москвич спел песню за поцелуй и устроил ажиотаж
Общество
01:53
Назначен командующий Черноморским флотом
Армия Войска
01:55
Скончался Андрей Дементьев
Общество Другое
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
16:32
России придется крупно занять
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение