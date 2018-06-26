Срочно: Учебный самолет ВВС Пакистана разбился на северо-западе страны

Пока не поступало информации о погибших. —0—

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