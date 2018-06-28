Паводок в китайской провинции Сычуань: свои дома покинули 25 тыс. человек

Вслед за провинцией Юньнань от мощных дождей страдает и провинция Сычуань на юго-западе Китая , где от паводков и осадков пострадали более 200 тыс. человек и еще свыше 25 тыс. человек вынуждены были переселиться в убежища, сообщает 27 июня агентство Синьхуа

Местные власти оценили прямой экономический ущерб от непогоды в более, чем 688 млн юаней ($104 млн), включая 191 млн — затраты на возведение водозащитныхе сооружений. Согласно статистике 32 уезда и 217 городов пострадали, начиная с 23 июня, объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Напомним, что провинция Юньнань также серьезно пострадала от ливней. По меньшей мере один человек погиб и трое считаются пропавшими без вести. Более тысячи человек вынуждены покинуть жилище, смыты 900 домов.

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