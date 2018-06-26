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Туристы на острове Ко То оказались заложниками стихи
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Туристы на острове Ко То оказались заложниками стихи 

Вьетнам сегодня 43 минуты назад
Фото: Вьетнам сегодня
Из-за шторма на море местные власти запретили кораблям приближаться или отчаливать с острова Ко То на севере страны
Такое решение власти провинции Куанг Нинь приняли, когда ветер стал достигать скорости 49 км в час. Таким образом, на острове пришлось задержаться 5 000 туристам. На данный момент запрет для кораблей все еще не снят.
Мы попросили местные рестораны и отели дать туристам скидки в 20-50%,
— заявил глава острова Тран Нху Лонг.
Ситуацию усугубляют проблемы с электричеством — в прошлый понедельник силовой кабель, обеспечивающий остров электроэнергией, был поврежден ударом молнии. На ремонт может потребоваться 10 дней.
Приграничный остров Ко То популярен среди иностранных туристов из-за своей девственной природы и безвизовой политики. В прошлом году остров посетили 320 000 туристов, 2 200 из которых — иностранцы. С собой они привезли 570 млрд донгов ($ 25 млн), что на 42,5% больше, чем в предыдущем году.
Источник: VnExpress
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