Туристы на острове Ко То оказались заложниками стихи

Из-за шторма на море местные власти запретили кораблям приближаться или отчаливать с острова Ко То на севере страны

Такое решение власти провинции Куанг Нинь приняли, когда ветер стал достигать скорости 49 км в час. Таким образом, на острове пришлось задержаться 5 000 туристам. На данный момент запрет для кораблей все еще не снят.

Мы попросили местные рестораны и отели дать туристам скидки в 20-50%,

— заявил глава острова Тран Нху Лонг.

Ситуацию усугубляют проблемы с электричеством — в прошлый понедельник силовой кабель, обеспечивающий остров электроэнергией, был поврежден ударом молнии. На ремонт может потребоваться 10 дней.

Приграничный остров Ко То популярен среди иностранных туристов из-за своей девственной природы и безвизовой политики. В прошлом году остров посетили 320 000 туристов, 2 200 из которых — иностранцы. С собой они привезли 570 млрд донгов ($ 25 млн), что на 42,5% больше, чем в предыдущем году.

Источник: VnExpress