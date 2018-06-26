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В Мумбае не менее десяти человек погибли из-за проливных дождей
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В Мумбае не менее десяти человек погибли из-за проливных дождей 

РИА Новости 51 минуту назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн — РИА Новости. Не менее 10 человек погибли в результате обильных осадков, обрушившихся с воскресенья на индийский мегаполис Мумбаи и его окрестности, сообщает во вторник издание Indian Express со ссылкой на местные власти.
Сильнейшие проливные дожди, начавшиеся вечером 24 июня и продолжающиеся с той или иной степенью интенсивности по сегодняшний день, привели к затоплению отдельных районов мегаполиса и частично парализовали движение в нем. Как отмечает издание, это стало первым случаем за текущий год, когда в Мумбаи за сутки выпало более 200 миллиметров осадков. «По данным Метеорологического департамента Индии, это второй по интенсивности ливень в июне за последние десять лет. Самым мощный был зарегистрирован 19 июня 2015 года, когда суммарно выпало 283,4 мм. осадков», — отмечается в статье.
На фотографиях, размещенных очевидцами в сети микроблогов Twitter, видно, как автомобили с трудом продвигаются по дорогам города сквозь толщу воды, а по всему городу растянулись многокилометровые пробки. Удар стихии в значительной степени нарушил железнодорожное сообщение — так, в понедельник из-за сильнейших дождей была отменена отправка порядка 140 поездов. Поступает также информация об обрушении ряда зданий и строительных конструкций.
मुंबई में भारी बारिश: 5 लोगों की मौत #Mumbai #MumbaiRain pic.twitter.com/XfYcZXLsyQ
— Rashtra Khabar (@Rksirfsach) 26 июня 2018 г.
Синоптики предупреждают, что в течение одного-двух суток осадки обрушатся на Мумбаи с новой силой, в связи с чем власти густонаселенного мегаполиса призывают горожан не покидать свои дома без необходимости.
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