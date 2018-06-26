Кровля нескольких домов обрушилась из‐за ливня на Кубани 

Сильный дождь и шквалистый ветер обрушились на Тимашевский район Краснодарского край. Об этом сообщили телеканалу «360».
Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).
По предварительным данным, в Тимашевске под удар непогоды попали четыре строения, у них повреждена кровля. Особенно сильно пострадал торговый центр «Интерьер».
Кроме того, из-за природной стихии были точечные отключения электроэнергии в Тимашевске, а также частично в станице Роговской и хуторе Ольховском Днепровского поселения. По данным на 21:00, без света находилось 40 адресов. На улицах попадали деревья.
Источник фото: телеканал «360»
Последствия стихийного бедствия ликвидируют три бригады спасателей. Они убирают поврежденные деревья и осматривают кровли домовладений. Аварийные бригады восстанавливают подачу электроэнергии.
Глава района Алексей Житлов взял ситуацию под контроль.
Непогода обрушилась на Новороссийск и его пригороды. Селевой поток сошел на трассу рядом с селом Широкая балка. В поселке Мысхако вода зашла во дворы 12 домов.