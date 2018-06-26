Уровень воды в Амуре поднялся на 1,5 — 2 метра из-за дождей в Китае и регионах России

Гидрологи отмечают повышение уровня воды в обмелевшем Амуре на 1,5 — 2 метра на разных участках, реку наполняют идущие в Китае , а также в Приамурье и Забайкалье дожди. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

Уровень воды в Амуре ранее упал на всем протяжении на 1,5 — 3 метра. Такой уровень последний раз отмечался 10 лет назад. Река обмелела, поскольку зимой и весной не выпало достаточное количество осадков. Из-за низкой воды теплоходы не могли ходить к двум поселениям в Хабаровском районе Хабаровского края , сообщение с которыми летом организовано в основном водным транспортом. Закрывался на несколько дней международный речной пункт пропуска «Хабаровск», через который организовано водное сообщение с Китаем.

«Уровень Амура поднялся к настоящему моменту на 1,5 — 2 метра на разных участках в результате дождей. Несмотря на это, показатель по-прежнему ниже средних многолетних значений. Подъема до обычного для этого времени уровня мы ожидаем примерно через 10 дней», — сказала начальник отдела гидрологических прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Наталья Ефремова, уточнив, что у Хабаровска в настоящее время уровень воды составляет минус 163 см, что ниже нормы на 1,5 метра.

Уровень воды в реке стал подниматься из-за дождей, идущих с прошлой недели в Китае, Забайкальском крае и в Амурской области , сообщила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. Осадки наполняют питающие Амур реки.

«Циклоны в регионах, включая Амурскую область, Хабаровский край, Еврейскую АО будут оказывать влияние на территории по меньшей мере до конца месяца», — сказала Брынцева.

Как сообщили агентству в министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края, в связи с подъемом уровня воды к поселениям, с которыми было приостановлено водное сообщение, начали ходить теплоходы. В настоящее время проблем с судоходством на Амуре в регионе нет. В ограниченном режиме продолжает функционировать речной пункт пропуска «Хабаровск». Как уточнили в хабаровском филиале Росгранстроя, пока пункт пропуска принимает вдвое меньше судов, чем обычно. Во вторник планируется провести дноуглубительные работы для выравнивания одного из накренившихся дебаркадеров. Если работы успеют завершить, то пункт пропуска возобновит деятельность в полном объеме уже в среду.

Река Амур