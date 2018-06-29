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В Чувашии пятилетняя девочка утонула в огороде
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В Чувашии пятилетняя девочка утонула в огороде 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
5-летняя девочка утонула в искусственном водоеме, находящимся на дачном участке в Красночетайском районе Чувашии 27 июня. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по республике. По данному факту ведется доследственная проверка.
Водоем размерами 8х8 метров и глубиной около 1,5 метров, где произошла трагедия, был вырыт в дальней части огорода домохозяйства.
В тот же вечер в Цивильском районе республики 6-летний мальчик утонул в реке Унга. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых и не умели плавать. По данному факту следователи также проводят проверку.
Напомним, днем 22 июня 2018 года в реке Волге в Новочебоксарске утонул 8-летний мальчик. Он решил зайти в воду в месте, не приспособленном для купания. Взрослых рядом не было.
«Каких-либо данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере их смерти, не имеется. В ходе проверочных мероприятий будут приняты меры по установлению обстоятельств, в результате которых указанные трагедии имела место. По результатам проверок будут принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении следственного комитета.
Напомним, 19-летний студент из Индии утонул в реке Малая Кокшага на центральном пляже Йошкар-Олы.
Фото: sledcom.ru
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