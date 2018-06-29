В Чувашии пятилетняя девочка утонула в огороде

5-летняя девочка утонула в искусственном водоеме, находящимся на дачном участке в Красночетайском районе Чувашии 27 июня. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по республике. По данному факту ведется доследственная проверка.

Водоем размерами 8х8 метров и глубиной около 1,5 метров, где произошла трагедия, был вырыт в дальней части огорода домохозяйства.

В тот же вечер в Цивильском районе республики 6-летний мальчик утонул в реке Унга. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых и не умели плавать. По данному факту следователи также проводят проверку.

Напомним, днем 22 июня 2018 года в реке Волге в Новочебоксарске утонул 8-летний мальчик. Он решил зайти в воду в месте, не приспособленном для купания. Взрослых рядом не было.

«Каких-либо данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере их смерти, не имеется. В ходе проверочных мероприятий будут приняты меры по установлению обстоятельств, в результате которых указанные трагедии имела место. По результатам проверок будут принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении следственного комитета

Напомним, 19-летний студент из Индии утонул в реке Малая Кокшага на центральном пляже Йошкар-Олы

Фото: sledcom.ru