Шторм в Алтайском крае наделал немало шума

Минувшей ночью на жителей Алтайского края обрушился очередной шторм. Напомним, что ранее 85 тыс. жителей Барнаула остались без света из-за урагана. На этот раз в нескольких населенных пунктах из-за непогоды отключено электричество. Кроме того порывами ветра частично повреждена кровля на нескольких социально значимых объектах, жилых домах и надворных постройках. Больше всего досталось жителям Целинного района. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, повалено около 500 деревьев. К счастью пострадавших нет.

На данный момент сотрудники МЧС оказывают адресная помощь пострадавшему населению, а также в пострадавших работают бригады по расчистке дорог и придомовых территорий от поваленных деревьев и мусора. Из-за стихии режим ЧС введен в двух населенных пунктах: Марушка и Дружба.

По неутешительным прогнозам синоптиков в Алтайском крае ожидаются дожди, грозы и град, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.