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Шторм в Алтайском крае наделал немало шума
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Шторм в Алтайском крае наделал немало шума 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Минувшей ночью на жителей Алтайского края обрушился очередной шторм. Напомним, что ранее 85 тыс. жителей Барнаула остались без света из-за урагана. На этот раз в нескольких населенных пунктах из-за непогоды отключено электричество. Кроме того порывами ветра частично повреждена кровля на нескольких социально значимых объектах, жилых домах и надворных постройках. Больше всего досталось жителям Целинного района. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, повалено около 500 деревьев. К счастью пострадавших нет.
На данный момент сотрудники МЧС оказывают адресная помощь пострадавшему населению, а также в пострадавших работают бригады по расчистке дорог и придомовых территорий от поваленных деревьев и мусора. Из-за стихии режим ЧС введен в двух населенных пунктах: Марушка и Дружба.
По неутешительным прогнозам синоптиков в Алтайском крае ожидаются дожди, грозы и град, которые будут сопровождаться порывистым ветром.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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