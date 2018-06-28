В Китае полторы тысячи человек эвакуированы из-за наводнения

На одной из рек в провинции Сычуань не выдержала дамба. Вода едва не смыла несколько деревень. Разрушены дороги. Сотни людей оказались отрезаны от большой земли. На месте ЧП работают спасатели, организовавщие временную переправу.