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В Китае полторы тысячи человек эвакуированы из-за наводнения
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В Китае полторы тысячи человек эвакуированы из-за наводнения 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
На одной из рек в провинции Сычуань не выдержала дамба. Вода едва не смыла несколько деревень. Разрушены дороги. Сотни людей оказались отрезаны от большой земли. На месте ЧП работают спасатели, организовавщие временную переправу.
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