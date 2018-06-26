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В Целинном районе сильный ветер повалил около 500 деревьев
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В Целинном районе сильный ветер повалил около 500 деревьев 

АиФ — Алтай 13 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Спасатели сообщают о 500-х поваленных деревьях в селах Целинного района после прохождения грозового фронта 25 июня. В районе был введен режим ЧС.
Как сообщает региональное управление МЧС, для ликвидации последствий сильного ветра в район отправлена оперативная группа из 150 человек. Специалисты сообщают о нарушении электроснабжения в шести селах. В жилых домах была повреждена кровля, частично разрушены надворные постройки, сотни деревьев повалены.
В настоящее время спасатели работают с населением, убирают сломанные деревья с участков. В ликвидации последствий непогоды используется 34 единицы техники.
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