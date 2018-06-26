В Целинном районе сильный ветер повалил около 500 деревьев

Спасатели сообщают о 500-х поваленных деревьях в селах Целинного района после прохождения грозового фронта 25 июня. В районе был введен режим ЧС.

Как сообщает региональное управление МЧС , для ликвидации последствий сильного ветра в район отправлена оперативная группа из 150 человек. Специалисты сообщают о нарушении электроснабжения в шести селах. В жилых домах была повреждена кровля, частично разрушены надворные постройки, сотни деревьев повалены.

В настоящее время спасатели работают с населением, убирают сломанные деревья с участков. В ликвидации последствий непогоды используется 34 единицы техники.