Стало известно, когда восстановят электроснабжение в Целинном районе

Напомним, в районе после непогоды шесть населенных пунктов были обесточены. Это с. Дружба, Еланда, Бочкари, Шадрино, Марушка, Целинное. Сотни деревьев были сломаны, повреждена кровля местной школы, разрушены несколько хозпостроек.

Всего на ликвидацию последствий грозового фронта были направлены 150 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, по данным на 27 июня, с территории поселка убраны все поломанные деревья.

Абонентов постепенно подключают и к электроснабжению. В районе ведутся активные работы с привлечением 15 бригад «Алтайкрайэнерго». 26 июня свет включили в четырех селах, остальные частично запитаны, в том числе от резервных источников.

Как сообщили специалисты, в течение дня 27 июня электроснабжение будет восстановлено полностью.