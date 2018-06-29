В Красноярском крае горит более 110 тысяч га леса

По данным лесопожарного центра, в Красноярском крае действует 145 лесных пожаров. Общая площадь территорий охваченных огнем — более 110 тысяч га. Практически все пожары зафиксированы в труднодоступной зоне.

«Очаги зафиксированы в следующих районах в районах: Эвенкийский, Шушенский, Богучанский, Кежемский, Туруханский, Каратузский, Ермаковский, Мотыгинский, Енисейский, Северо-Енисейский, Ирбейский, Абанский», — сказано в сводке лесопожарного центра.

Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. В тушении принимают участие 618 человек. Угрозы населенным пунктам нет.

По данным Среднесибирского УГМС, чрезвычайная пожарная опасность 5 класса ожидается сегодня, 29 июня, в Эвенкийском районе на севере края.

Напомним, на территории края действует особый противопожарный режим. За нарушения требований пожарной безопасности жителям будут выписываться штрафы.