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В Красноярском крае горит более 110 тысяч га леса
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В Красноярском крае горит более 110 тысяч га леса 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
По данным лесопожарного центра, в Красноярском крае действует 145 лесных пожаров. Общая площадь территорий охваченных огнем — более 110 тысяч га. Практически все пожары зафиксированы в труднодоступной зоне.
«Очаги зафиксированы в следующих районах в районах: Эвенкийский, Шушенский, Богучанский, Кежемский, Туруханский, Каратузский, Ермаковский, Мотыгинский, Енисейский, Северо-Енисейский, Ирбейский, Абанский», — сказано в сводке лесопожарного центра.
Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. В тушении принимают участие 618 человек. Угрозы населенным пунктам нет.
По данным Среднесибирского УГМС, чрезвычайная пожарная опасность 5 класса ожидается сегодня, 29 июня, в Эвенкийском районе на севере края.
Напомним, на территории края действует особый противопожарный режим. За нарушения требований пожарной безопасности жителям будут выписываться штрафы.
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