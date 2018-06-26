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Ночной ураган повалил деревья в мегаполисе
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Ночной ураган повалил деревья в мегаполисе 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске минувшей ночью, с 25 на 26 июня прошел сильный ураган с грозами, молниями, дождем и ветром. Сильный ветер повалил деревья и некоторые объекты в мегаполисе. Новосибирцы присылают фотографии.
Очевидцы также рассказывают, что этой ночью молния попала в опору ЛЭП, из-за чего произошел пожар в поселке Рыбачий НСО.
Жители Ленинского и Кировского районов прислали в редакцию фотографии упавших во дворах домов деревьев. Минувшей ночью жители мегаполиса проснулись от сильного грома и сверкающей молнии — по городу пронесся ураган со шквалистым ветром и сильным ливнем.
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